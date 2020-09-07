İtalya, Hollanda'yı Amsterdam'da yıktı!

UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya, Hollanda'yı Amsterdam'da 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
İtalya, Hollanda'yı Amsterdam'da yıktı!
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07 Eylül 2020 23:41
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Hollanda ile İtalya karşı karşıya geldi. Amsterdam Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İtalya, 1-0'lık skorla kazandı.

İtalya'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Nicolo Barella attı.

Bu sonucun ardından İtalya, gruptaki puanını 4'e yükseltti. Hollanda ise ilk mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

Hollanda, sıradaki grup maçında Bosna Hersek'e konuk olacak. İtalya ise Polonya deplasmanına gidecek.



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