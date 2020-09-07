UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Hollanda ile İtalya karşı karşıya geldi. Amsterdam Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İtalya, 1-0'lık skorla kazandı.
İtalya'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Nicolo Barella attı.
Bu sonucun ardından İtalya, gruptaki puanını 4'e yükseltti. Hollanda ise ilk mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.
Hollanda, sıradaki grup maçında Bosna Hersek'e konuk olacak. İtalya ise Polonya deplasmanına gidecek.
İtalya'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Nicolo Barella attı.
Bu sonucun ardından İtalya, gruptaki puanını 4'e yükseltti. Hollanda ise ilk mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.
Hollanda, sıradaki grup maçında Bosna Hersek'e konuk olacak. İtalya ise Polonya deplasmanına gidecek.