İtalya GP'sinde kazanan Max Verstappen

Formula 1'de takvimin 14. yarışında kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen 2. sırada başladığı yarışta 1. olmayı başardı.
Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez 2. sırayı alırken, Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Carlos Sainz podyumun son basamağında yer aldı.
VERSTAPPEN REKOR KIRDI
Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen bu yarışıda kazanarak Sebastian Vettel'e ait olan üst üste 9 yarış kazanma rekorunu da kırarak seriyi 10 yarışa çıkardı.
Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez 2. sırayı alırken, Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Carlos Sainz podyumun son basamağında yer aldı.
VERSTAPPEN REKOR KIRDI
Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen bu yarışıda kazanarak Sebastian Vettel'e ait olan üst üste 9 yarış kazanma rekorunu da kırarak seriyi 10 yarışa çıkardı.