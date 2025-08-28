İtalya'dan Semih Kılıçsoy'a övgü!

Cagliari'nin yeni transferi Semih Kılıçsoy, Serie A'da adını duyurmaya hazırlanıyor.



İtalyan gazeteci Giuseppe Pastore, Cronache di Spogliatoio'da yayımlanan Elastici programında genç oyuncudan övgüyle söz etti.



Pastore açıklamasında şunları söyledi:

Henüz Serie A'da kısa süre sahada kalmasına rağmen Kılıçsoy'un hırsı ve oyun tarzı, onu sezonun en dikkat çeken sürpriz isimlerinden biri yapabilir.