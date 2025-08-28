28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

İtalya'dan Semih Kılıçsoy'a övgü!

İtalyan gazeteci Giuseppe Pastore, Cagliari'nin genç forveti Semih Kılıçsoy'u Serie A'nın potansiyel yıldız adayları arasında gösterdi.

calendar 28 Ağustos 2025 11:19 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 11:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
İtalya'dan Semih Kılıçsoy'a övgü!
Cagliari'nin yeni transferi Semih Kılıçsoy, Serie A'da adını duyurmaya hazırlanıyor. 

İtalyan gazeteci Giuseppe Pastore, Cronache di Spogliatoio'da yayımlanan Elastici programında genç oyuncudan övgüyle söz etti.

Pastore açıklamasında şunları söyledi:



"5 DAKİKA İZLEDİM AMA HEMEN DİKKATİMİ ÇEKTİ"

"Cagliari'nin Türk forveti Kılıçsoy'u çok beğeniyorum. Onu sadece 5 dakika izledim ama hemen dikkatimi çekti. Fiorentina maçına yedek kulübesinden başladı, kulüp onun için ciddi bir bonservis ödemeyi göze aldı. Türkiye'de çift haneli gollere ulaşmış bir oyuncu. Yaşına göre sahada çok agresif ve güçlü görünüyor."

Henüz Serie A'da kısa süre sahada kalmasına rağmen Kılıçsoy'un hırsı ve oyun tarzı, onu sezonun en dikkat çeken sürpriz isimlerinden biri yapabilir. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
