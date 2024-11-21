İtalya'da şaka gibi olay: 1 günde 3 farklı teknik direktör

İtalya Serie D ekiplerinden Piacenza, bir gün içinde 3 farklı teknik direktör tarafından çalıştırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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İtalya'da şaka gibi olay: 1 günde 3 farklı teknik direktör
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21 Kasım 2024 18:07
İtalya Serie D ekiplerinden Piacenza, bir gün içinde 3 farklı teknik direktör tarafından çalıştırıldı.

Önceki gün sabah saatlerinde teknik direktör Carmine Parlato'yu görevden alan kulüp yönetimi yerine Simone Bentivoglio'nun getirildiğini açıkladı.

Ancak Piacenza taraftarlarının 13 yıl önce bir kumar skandalına karışan Simone Bentivoglio'yu görevde istememesi sebebiyle antrenman tesislerini 'basması' olayları tırmandırdı.

Taraftarların protestolarına karşılık veren kulüp yönetimi, Simone Bentivoglio'nun görevine saatler içinde son verdi.

Simone Bentivoglio'nun yerine ise 7 Ekim'de kulüpten ayrılan Stefano Rossini getirildi.


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