İtalya'da Mertens yorumu; 'Efsane olur'

yeni transferi Belçikalı yıldızyankıları devam ediyor.Uzun yıllar Napoli'de forma giyen Mertens hakkında yorumlarda bulunan İtalyan gazeteci, oyuncu hakkında şu yorumlarda bulundu;"Belçikalı Dries Mertens, çok özel bir oyuncu, Napoli için özel bir kişiliktir. 9 yıl içerisinde 148 golle kulüp tarihinin en skorer ismi oldu. İtalyan ekibine transfer olduğunda Lorenzo Insigne'nin alternatifi sol kanat olarak alındı. İlk 11'deki yeri garanti değildi. İlk 3 yılında hem Benitez hem de Sarri zamanında rakip yorulduğunda devreye girer, takıma büyük katkı sağlardı.2016'da Napoli, Higuain'i Juventus'a satınca Milik'i aldılar. Ancak o sakatlanınca Sarri, Mertens'i santrfor olarak oynatmaya başladı. Kısa sürede İnsigne, Callejon ve Mertens üçlüsü, hücumda büyük etki sağladı. 2016-17'yi 46 maçta 33 gol ve 10 asistle tamamladı. Mertens, teknik, yaratıcı ve güzel gollere imzasını atan bir oyuncu. Sol kanat, forvet arkası ve aynı zamanda mükemmele yakın oyun görüşüyle harika bir atak orta saha olarak kullanılabilir.Geçen sezon bazı sakatlıklar yaşadı. Ancak Osimhen sakatlanınca Spaletti, onu sahaya sürdü ve iyi işler yaptı. Napoli'de çok sevilen bir isim. Taraftarlar onu, bölgenin klasik isimlerinden 'Ciro' olarak çağırıyorlardı. O da oğluna 'Ciro' ismini verdi. Kulüp onunla devam etmek istedi ama bir önceki kontratından kazandığı yıllık 4.5 milyon euronun yarısını verdiler. Galatasaray taraftarı tarafından, bir efsane olarak görüleceğine eminim. Takım arkadaşları tarafından da çok sevilecektir. Süper Lig 'in en iyilerinden biri olacağından da asla şüphem yok. Napoli gibi baskının yoğun olduğu bir yerden geldiği için yeni yuvasına uyum sağlamakta zorluk çekmeyecektir."