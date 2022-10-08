İtalya Serie A'da Milan ile Juventus San Siro'da kozlarını paylaştı. Milan, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.



Karşılaşmanın ilk yarısında uzun süre 0-0'lık eşitlik bozulmazken, Milan 45+1. dakikada Fikayo Tomori'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.



Karşılaşmanın ikinci yarısında Milan, bu kez Milan erken bir golcu ve Brahim Diaz'ın 54. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Milan, 20 puana yükseldi. Juventus, 13 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Milan, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Juventus da derbi maçta Torino'nun konuğu olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ