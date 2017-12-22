Elmander Galatasaray'a geliyor mu? Galatasaray'da teknik direktörlük görevine 4. kez Fatih Terim'in getirilmesinin ardından yardımcılarından birinin İsveç'te 2. ligde Örgryte forması giyen 36 yaşındaki Johan Elmander olduğu iddia edilmişti.
Bu gelişmenin ardından Örgryte Başkanı Joacim Nordh jet bir açıklama yaptı. Elmander ile sözleşmeleri olduğunu hatırlatan Nordh, bu konuda endişe duymadıklarını belirtti.
"1 YIL SÖZLEŞMELİ OYUNCUMUZ"
Joacim Nordh açıklamasında, "Benim bu konuda bir bilgim yok. Tamamen Türkiye'de çıkan haberler. Johan'ın bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var, bu konuda biz sakiniz. Ayrılacağına dair bir işaret almadım" dedi.
GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜRÜZ
Galatasaray hakkında konuşacaklarını belirlen başkan, "Bu konuda Johan ile konuşmak istiyorum. Elmander harika bir adam. Açıkçası eğer isteği Galatasaray'a gitmekse onu dinleriz ve Galatasaray'la görüşmelere başlarız. Belki de başka takım, bu yüzden bir konuşalım. Fakat öncelikle Johan ile konuşayım, sonra duruma göre bir yol alacağız" şeklinde konuştu
Johan Erik Calvin Elmander, 17 gol atıp 10 da asist yapmıştı. Kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi olmuştu
ELMANDER'DEN AÇIKLAMA
Johan Elmander, Fatih Terim hakkında yaptığı paylaşımda "Görev için, kulüp için ve taraftarlar için doğru adam. Hoş geldin" ifadelerini kullandı.
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Bu gelişmenin ardından Örgryte Başkanı Joacim Nordh jet bir açıklama yaptı. Elmander ile sözleşmeleri olduğunu hatırlatan Nordh, bu konuda endişe duymadıklarını belirtti.
"1 YIL SÖZLEŞMELİ OYUNCUMUZ"
Joacim Nordh açıklamasında, "Benim bu konuda bir bilgim yok. Tamamen Türkiye'de çıkan haberler. Johan'ın bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var, bu konuda biz sakiniz. Ayrılacağına dair bir işaret almadım" dedi.
GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜRÜZ
Galatasaray hakkında konuşacaklarını belirlen başkan, "Bu konuda Johan ile konuşmak istiyorum. Elmander harika bir adam. Açıkçası eğer isteği Galatasaray'a gitmekse onu dinleriz ve Galatasaray'la görüşmelere başlarız. Belki de başka takım, bu yüzden bir konuşalım. Fakat öncelikle Johan ile konuşayım, sonra duruma göre bir yol alacağız" şeklinde konuştu
Johan Erik Calvin Elmander, 17 gol atıp 10 da asist yapmıştı. Kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi olmuştu
ELMANDER'DEN AÇIKLAMA
Johan Elmander, Fatih Terim hakkında yaptığı paylaşımda "Görev için, kulüp için ve taraftarlar için doğru adam. Hoş geldin" ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın