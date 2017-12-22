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İsveç'ten ve Elmander'den G.Saray açıklaması!

Örgryte Başkanı Joacim Nordh, Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olacağı belirtilen Elmander için konuştu. İsveçli futbolcu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kaynak: Sporx.com
İsveç'ten ve Elmander'den G.Saray açıklaması!
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22 Aralık 2017 23:46
Elmander Galatasaray'a geliyor mu? Galatasaray'da teknik direktörlük görevine 4. kez Fatih Terim'in getirilmesinin ardından yardımcılarından birinin İsveç'te 2. ligde Örgryte forması giyen 36 yaşındaki Johan Elmander olduğu iddia edilmişti.

Bu gelişmenin ardından Örgryte Başkanı Joacim Nordh jet bir açıklama yaptı. Elmander ile sözleşmeleri olduğunu hatırlatan Nordh, bu konuda endişe duymadıklarını belirtti.

"1 YIL SÖZLEŞMELİ OYUNCUMUZ"

Joacim Nordh açıklamasında, "Benim bu konuda bir bilgim yok. Tamamen Türkiye'de çıkan haberler. Johan'ın bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var, bu konuda biz sakiniz. Ayrılacağına dair bir işaret almadım" dedi.



GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜRÜZ

Galatasaray hakkında konuşacaklarını belirlen başkan, "Bu konuda Johan ile konuşmak istiyorum. Elmander harika bir adam. Açıkçası eğer isteği Galatasaray'a gitmekse onu dinleriz ve Galatasaray'la görüşmelere başlarız. Belki de başka takım, bu yüzden bir konuşalım. Fakat öncelikle Johan ile konuşayım, sonra duruma göre bir yol alacağız" şeklinde konuştu

Johan Erik Calvin Elmander, 17 gol atıp 10 da asist yapmıştı. Kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi olmuştu



ELMANDER'DEN AÇIKLAMA

Johan Elmander, Fatih Terim hakkında yaptığı paylaşımda "Görev için, kulüp için ve taraftarlar için doğru adam. Hoş geldin" ifadelerini kullandı.




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