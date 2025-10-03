03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

İşte Ümit Milli Takım kadrosu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Litvanya ve Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı.

03 Ekim 2025 16:59
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Litvanya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Egemen Korkmaz tarafından belirlenen 23 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor.

Kaleci: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)


Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ada İbik, Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: İsak Vural (Pisa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

Program

Ümit Milli Futbol Takımı, 10 Ekim Cuma Günü Litvanya ile Sakarya'da, 14 Ekim Salı günü ise Budapeşte'de Macaristan'la karşı karşıya gelecek.

Aday kadroya davet edilen futbolcular, 6 Ekim Pazartesi saat 15.00'te Crowne Plaza Oryapark Hotel'de toplanacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak Litvanya müsabakası saat 20.00'de, MTK Stadyumu'nda oynanacak. Deplasmandaki Macaristan mücadelesi ise TSİ 19.00'da başlayacak.

Ay-yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
