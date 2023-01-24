Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi yapıldı.



İŞTE EŞLEŞMELER



Fenerbahçe - Kayserispor

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Trabzonspor

Galatasaray - Medipol Başakşehir



YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



Fenerbahçe - Kayserispor/Sivasspor - Gaziantep FK

Galatasaray - Başakşehir/Trabzonspor - Ankaragücü



Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat ile 1-2 Mart tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.



Yarı finalde ise Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK maçının galibi, Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçının galibini ağırlayacak.



Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının galibi ise MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçının galibini konuk edecek.



Kupada yarı final müsabakaları ise 4-5-6 Nisan ile 25-26-27 Nisan tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre yapılacak.



"EN ÇOK İZLENEN SPOR DALI"



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "148 takımla başladığımız Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale geldik. Çeyrek finale kalan 8 takımı tebrik ederim. Bundan sonra da başarılarının devamını dilerim. Ziraat Türkiye Kupası, futbolumuzun önemli markası. En alt ligden, en üst lige kadar Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon. Ziraat Bankası 159 yıllık bir kurum. Her konuda Türk futboluna katkılar sağladı. Bundan sonra da devam edeceklerini söylediler. Son derece önemli. Çünkü futbol dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok izlenen spor dalı. TFF ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılında bu 8 takımdan biri kupayı kazanacak. Ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Tüm maçların Fair-Play ruhuyla oynanmasını diliyoruz."





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