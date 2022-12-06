İşte Trabzonspor'un transfer hedefindeki forvet!

Trabzonspor, Cornelius'un sürpriz satışı sonrası kadrosunu iki önemli forvet oyuncusuyla güçlendirmişti.



Uruguaylı Maxi Gomez ve Umut Bozok'u kadrosuna katan Bordo-Mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı iki oyuncunun performansından memnun değil.



Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde forvet transferine kesin gözüyle bakılıyor. Djaniny veya Maxi Gomez'in takımdan ayrılması da gündemde. İşte Trabzonspor'un gündemine gelen forvet oyuncusu ve son bilgiler...



BİR KEZ DAHA RADARDA!



Trabzonspor'un Cornelius'u transfer etmeden önce ciddi şekilde istediği, ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Artem Dovbyk, hâlâ radarda...



Maxi Gomez, Djaniny, Umut Bozok gibi 3 önemli forveti bulunan Fırtına'da, Gomez veya Djaniny'nin ara dönemde satılması halinde, Dovbyk için girişimlerde bulunulacak. Bu sezon Uluslar Ligi dahil çıktığı 28 resmi karşılaşmada 19 gol, 5 asistlik müthiş bir performans gösteren 25 yaşındaki Ukraynalı santrforun, kulübüyle sözleşmesi 2023'ün Aralık ayında bitiyor.



Dnipro'nun mukavele uzatma teklifini kabul etmeyen Dovbyk ile başta İtalya'dan olmak üzere pek çok Avrupa kulübü yakından ilgilenirken, Trabzonspor Yönetimi gelişmeleri yakından takip ediyor.



KULÜBÜ BIRAKMIYOR!



Devre arasında yabancı kontenjanında yer açılmaması halinde Karadeniz ekibi, yazın Dovbyk için resmi temasları başlatacak. Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'den teklif aldığını doğrulayan Dovbyk, kulübünün kendisini bırakmadığını ve ayrılacağı zaman kariyeri açısından en doğru kararı vereceğini söylemişti.





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