İşte TFF'nin yol haritası

10 farklı ilde toplam 13 milyon kişilik bir coğrafyayı etkileyen asrın felaketi, Türkiye Futbol Federasyonu'nda kriz masası kurulmasına neden oldu. Geçtiğimiz hafta Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüp temsilcileriyle bir araya gelip, görüş ve önerileri dinleyen TFF yönetimi önemli kararlar almaya devam ediyor. Süper Lig'den Hatay ve Gaziantep'in yanı sıra alt liglerdeki bazı takımların çekilme taleplerini onaylayan Mehmet Büyükekşi ve ekibi, sezonun geri kalan kısmını organize etmeye başladı.



Maç planlama departmanının hazırladığı programları inceleyen TFF yönetimi, ilk tarih olarak 28 Şubat Salı gününü takvime aldı. Bu tarihte, 6 Şubat'ta ertelenen Fenerbahçe - Konyaspor, Ümraniyespor - Adana Demirspor ve Giresunspor - Kayserispor maçlarının oynatılması planlanıyor. Bugün oynanması gereken ancak ikinci kez ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçının da aynı güne dahil edilmesi bekleniyor.



OHAL BÖLGESİ KRİTİK



TFF yönetimi Süper Lig'in 24. haftasını da planlamış durumda. 3-4-5-6 Mart periyodunda oynatılması planlanan maçlar için henüz resmi duyuru yapılmadı. Yaşanan büyük afet nedeniyle başta kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm resmi kurumlarla da iletişim sürüyor. Deprem coğrafyasındaki 10 ilde OHAL ilan edilmiş olması, güvenlik, ulaşım, sağlık hizmetleri nedeniyle birçok kuruma yük bindirmiş durumda.



BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK



TFF yönetimi, Süper Lig ve alt liglerdeki maçları oynatırken, ilgili kurumlara ekstra mesai yaratmamak adına hassasiyet gösteriyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, 24. hafta maç programının birkaç gün içinde açıklanması planlanıyor.





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