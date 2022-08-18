İşte Tanguy Ndombele'nin yeni takımı!

Galatasaray'ın da bir süre gündemine gelen Tanguy Ndombele'nin yeni takımı belli olmak üzere...



İtalyan ekibi Napoli, Fransız oyuncunun kiralık transferi konusunda Tottenham ile her konuda anlaşmaya vardı.



OPSİYONLU KİRALAMA



Anlaşmaya göre İtalyan ekibi 1 yıl kiralama ücreti olarak Tottenham'a 1 milyon Euro ödeyecek. Napoli eğer isterse 1 yıl sonra oyuncuyu 30 milyon Euro karşılığında satın alabilecek.



Napoli, 25 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdi. Resmi imza kısa süre içinde atılacak.





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