İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları!

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi.
iddaa risk yönetimi, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi favori gösterdi. Sarı-lacivertli takıma 1.75 oran verildi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2 puan geriden takip eden Galatasaray'ın oranı ise 1.80 olarak belirlendi.
Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Beşiktaş ve Trabzonspor'a 50.00 oran verildi.
İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
iddaa risk yönetimi, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi favori gösterdi. Sarı-lacivertli takıma 1.75 oran verildi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2 puan geriden takip eden Galatasaray'ın oranı ise 1.80 olarak belirlendi.
Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Beşiktaş ve Trabzonspor'a 50.00 oran verildi.
İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ