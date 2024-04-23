İşte Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de 33. hafta tamamlandı ve zirveki Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e yükseldi. İşte ayrıntılar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Süper Lig'de puan durumu
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23 Nisan 2024 01:36
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.

Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-0

İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-2

Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0

Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-1

Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0

EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: 2-2

Puan durumu

Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 33 29 3 1 77 21 56 90
2.FENERBAHÇE 33 27 5 1 87 30 57 86
3.TRABZONSPOR 33 17 4 12 56 43 13 55
4.BEŞİKTAŞ 33 15 6 12 44 38 6 51
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 33 14 7 12 44 38 6 49
6.ÇAYKUR RİZESPOR 33 14 6 13 43 49 -6 48
7.KASIMPAŞA 33 13 7 13 55 59 -4 46
8.BITEXEN ANTALYASPOR 33 11 12 10 38 38 0 45
9.CORENDON ALANYASPOR 33 11 12 10 43 46 -3 45
10.EMS YAPI SİVASSPOR 33 11 12 10 40 45 -5 45
11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 33 9 14 10 49 44 5 41
12.YILPORT SAMSUNSPOR 33 10 9 14 37 43 -6 39
13.MKE ANKARAGÜCÜ 33 8 13 12 40 43 -3 37
14.MONDİHOME KAYSERİSPOR 33 10 10 13 37 47 -10 37
15.TÜMOSAN KONYASPOR 33 8 12 13 34 47 -13 36
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 33 9 7 17 37 50 -13 34
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 33 8 9 16 37 42 -5 33
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 7 12 14 37 46 -9 33
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 33 7 9 17 37 68 -31 30
20.İSTANBULSPOR 33 4 7 22 26 61 -35 16
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

34. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta 26 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbide karşılaşacağı haftanın müsabaka programı şu şekilde:

26 Nisan Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

 

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