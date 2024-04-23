İşte Süper Lig'de puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.
Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-0
İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-2
Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1
Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0
Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-1
Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0
EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: 2-2
Puan durumu
Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.
34. haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta 26 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbide karşılaşacağı haftanın müsabaka programı şu şekilde:
26 Nisan Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
28 Nisan Pazar:
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)
16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)
19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
29 Nisan Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.
Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-0
İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-2
Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1
Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0
Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-1
Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0
EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: 2-2
Puan durumu
Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|33
|29
|3
|1
|77
|21
|56
|90
|2.FENERBAHÇE
|33
|27
|5
|1
|87
|30
|57
|86
|3.TRABZONSPOR
|33
|17
|4
|12
|56
|43
|13
|55
|4.BEŞİKTAŞ
|33
|15
|6
|12
|44
|38
|6
|51
|5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|33
|14
|7
|12
|44
|38
|6
|49
|6.ÇAYKUR RİZESPOR
|33
|14
|6
|13
|43
|49
|-6
|48
|7.KASIMPAŞA
|33
|13
|7
|13
|55
|59
|-4
|46
|8.BITEXEN ANTALYASPOR
|33
|11
|12
|10
|38
|38
|0
|45
|9.CORENDON ALANYASPOR
|33
|11
|12
|10
|43
|46
|-3
|45
|10.EMS YAPI SİVASSPOR
|33
|11
|12
|10
|40
|45
|-5
|45
|11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|33
|9
|14
|10
|49
|44
|5
|41
|12.YILPORT SAMSUNSPOR
|33
|10
|9
|14
|37
|43
|-6
|39
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|33
|8
|13
|12
|40
|43
|-3
|37
|14.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|33
|10
|10
|13
|37
|47
|-10
|37
|15.TÜMOSAN KONYASPOR
|33
|8
|12
|13
|34
|47
|-13
|36
|16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|33
|9
|7
|17
|37
|50
|-13
|34
|17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|33
|8
|9
|16
|37
|42
|-5
|33
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|33
|7
|12
|14
|37
|46
|-9
|33
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|33
|7
|9
|17
|37
|68
|-31
|30
|20.İSTANBULSPOR
|33
|4
|7
|22
|26
|61
|-35
|16
34. haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta 26 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbide karşılaşacağı haftanın müsabaka programı şu şekilde:
26 Nisan Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
28 Nisan Pazar:
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)
16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)
19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
29 Nisan Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
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