İşte Şenol Güneş'in imza günü ve saati

Beşiktaş'ta Valerin Ismael ile yolların ayrılmasının ardından Şenol Güneş ile anlaşmaya varıldı. Siyah-beyazlı takımın başına ikinci kez geçecek olan Şenol Güneş'in imza günü ve saati belli oldu.



Deneyimli teknik adam, cuma günü saat 11:00'de düzenlenecek törenle yeniden Beşiktaş'ın başına geçecek. 70 yaşındaki teknik adam, basın toplantısının ardından siyah-beyazlı takımla idmana çıkacak.



Şenol Güneş ilk etapta 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 1.5 milyon euro ücret alacak. Anlaşmada +1 yıllık opsiyon olacak.



PAZAR TAKIMIN BAŞINDA



Beşiktaş'ta daha önce 2015-2019 yılları arasında görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşamıştı. Güneş, pazar günkü Ümraniyespor karşılaşmasında ise yedek kulübesinde olacak.



Beşiktaş'ta iki şampiyonluğun yanı sıra Avrupa'da da önemli işlere imza atan 70 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda takımı Şampiyonlar Ligi'nde namağlup üst tura çıkarmıştı. Siyah-beyazlılar, ayrıca Güneş yönetiminde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.





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