İşte Şenol Güneş'in derbi taktiği

Bugün derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş zorlu karşılaşmanın taktiğini belirledi.



ÖNDE BASKI



Bugünkü maçta oyuncularından mutlak galibiyet isteyen tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı toplantıda oyuncularından top rakipteyken geri çekilmemelerini, rakibi önde karşılamalarını istedi.



Hücum hattındaki oyuncularına sürekli pres yapmalarını bekleyen Güneş 2. ve 3. bölgede kapacağı toplarla skora gitmeyi planlıyor.



İSTANBULSPOR MAÇI 11'İ



Beşiktaş hücum ettiği zaman ise toplar orta sahada Gedson, kanatlarda ise Rachid Ghezzal'la buluşacak. Sakatlıktan çıkan Cezayirli yıldızın ceza sahasına göndereceği toplarla ters taraftan ceza sahasına girecek Cenk Tosun, Aboubakar ile birlikte gol arayacak.



Derbiye İstanbulspor maçının 11'iyle başlaması beklenen Şenol Güneş'in Redmond ve Maxim'i yedek soyunduracağı ve oyunun gidişatına göre ikinci yarıda bu oyunculara süre vermeyi planladığı öğrenildi.





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