İşte Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi. Canlı aktardık.Inter, Paris Saint-Germain, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan BratislavaManchester City, Leipzig, Arsenal, Bayer Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta PragParis Saint-Germain, Barcelona, Benfica, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston VillaInter, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm GrazBarcelona, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, BolognaBorussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart, Brest.Bayern Münih, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Kızılyıldız, Brest, Monaco.Real Madrid, Leipzig, Bayer Leverkusen, Milan, Lille, PSV Eindhoven, Bologna, GironaManchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, PSV Eindhoven, Salzburg, Girona, StuttgartLeipzig, Paris Saint-Germain, Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Slovan Bratislava, Sparta PragReal Madrid, Barcelona, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Arsenal, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, StuttgartDortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz.Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salzburg, Feyenoord, Sparta Prag, BrestParis Saint-Germain, Inter, Atalanta, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Sporting, Monaco, Girona.Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Kızılyıldız, Bologna, Monaco.Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Leverkusen, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Girona, Slovan BratislavaManchester City, Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV Eindhoven, Lille, Stuttgart, Aston VillaBayern Münih, Dortmund, Atalanta, Arsenal, Arsenal, Young Boys, PSV Eindhoven, Brest, BolognaInter, Barcelona, Atalanta, Shakhtar Donetsk, Kızılyıldız, Celtic, Aston Villa, StuttgartReal Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz, Bologna.Liverpool, Paris, Shakhtar, Juventus, Sporting, Kızılyıldız, Girona, BrestBayern Münih, Man City, Leverkusen, Benfica, Salzburg, Lille, Sparta Prag, GironaDortmund, Bayern Münih, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Monaco, Slovan BratislavaBarcelona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart, Monaco.PSG, Real Madrid, Atletico Madrid, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Brest, Sparta Prag.Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagreb, Bratislava, Aston VillaManchester City, Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm GrazPSG, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Kızılyıldız, Sparta Prag, Slovan BratislavaLiverpool, PSG, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Slovan Bratislava, Sturm Graz.Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston VillaReal Madrid, Barcelona, Leverkusen, Shakhtar, PSV, Salzburg, Sturm Graz, Sparta PragBayern Münih, Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna, MonacoInter, Man City, Atletico Madrid, Leverkusen, Salzburg, Feyenoord, Brest, StuttgartManchester City, Bayern Münih, Milan, Atletico Madrid, Dinamo Zagreb, Celtic, Stuttgart, GironaBarcelona, Inter, Benfica, Arsenal, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Aston Villa, BolognaLeipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona, BrestBu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24'üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off'ta ise 9 ile 16'ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24'üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek