İşte Obertan için istenen bonservis!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Erzurumspor'a katılan Gabriel Obertan, takımının kısa sürede en önemli isimlerinden birisi olmuştu.Kariyerinde Manchester United, Newcastle ve Bordeaux formaları giyen 31 yaşındaki futbolcuya, eski takımı Levski Sofya talip oldu.



Bulgar ekibinin, devre arasında Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı öğrenildi. Mavi-Beyazlı ekibin, 1 milyon Euro'ya aldığı Obertan için 400 bin Euro talep ettiği öğrenildi.







