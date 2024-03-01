İşte Muslera'nın derbi karnesi!

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim oldu.
Sarı-kırmızılara İtalyan ekibi Lazio'dan 2011 yazında transfer olan Uruguaylı file bekçisi, ligde forma giydiği 25 Beşiktaş derbisinde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, 6 kez siyah-beyazlı ekibe karşı sahada yer alırken, Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz, bu derbide 4'er defa forma giydi.
Sarı-kırmızılara İtalyan ekibi Lazio'dan 2011 yazında transfer olan Uruguaylı file bekçisi, ligde forma giydiği 25 Beşiktaş derbisinde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, 6 kez siyah-beyazlı ekibe karşı sahada yer alırken, Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz, bu derbide 4'er defa forma giydi.
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