İşte Muslera'nın derbi karnesi!

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda Beşiktaş'a en fazla rakip olan isim Fernando Muslera. Uruguaylı elviven, siyah-beyazlı takıma karşı 25 kez sahaya çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Muslera'nın derbi karnesi!
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01 Mart 2024 12:50
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim oldu.

Sarı-kırmızılara İtalyan ekibi Lazio'dan 2011 yazında transfer olan Uruguaylı file bekçisi, ligde forma giydiği 25 Beşiktaş derbisinde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, 6 kez siyah-beyazlı ekibe karşı sahada yer alırken, Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz, bu derbide 4'er defa forma giydi.

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