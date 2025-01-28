İşte Kyle Walker-Peters'ın Galatasaray'dan istekleri

Galatasaray'ın gündemindeki Kyle Walker-Peters, sarı kırmızılı kulüpten yüklü bir imza parası istedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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İşte Kyle Walker-Peters'ın Galatasaray'dan istekleri
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28 Ocak 2025 08:13
Son güncelleme 28 Ocak 2025 08:41
Galatasaray'ın gündemindeki Kyle Walker-Peters için kulübü Southampton ve oyuncunun talepleri belli oldu.

Southampton Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu için 8 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Galatasaray, 6 milyon euro artı bonus teklifinde bulundu.

İMZA PARASI BELİ OLDU

Sezon sonu mukavelesi bitecek olan ve piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki sağ bek, 3 milyon euro civarında bir imza parası istiyor.

MAAŞI 2M EURO, BURUK 'ALIN' DEDİ

İngiliz futbolcunun ayrıca senelik 2 milyon euroya oynamaya hazır olduğu bildirildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un da Peters'ı "mutlaka alın" dediği öğrenildi.

Southampton'da bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.

 
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