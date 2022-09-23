İşte Juan Mata'nın forma numarası

Galatasaray'ın, Manchester United'dan kadrosuna kattığı Juan Mata'nın forma numarası belli oldu.



İspanyol yıldız, Galatasaray'da 64 numaralı formayı terletecek. 34 yaşındaki futbolcunun bu tercihinin nedeni ise ebeveynlerinin 1964 doğumlu olması.



Geçen yıl annesini kaybeden Mata, 64 numaralı formayı anne ve babası için giyecek.



