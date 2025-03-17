İşte haftanın VAR kayıtları:

Süper Lig'de geride kalan 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı."Ozan potansiyel elle oynama için penaltı için sahada inceleme yapacağız. Ozan, sana temas noktasını göstereceğiz. Kol vücuttan uzak.""Tamam, görüyorum. Döngüye alabilir misin? Elleri omzunun yukarısında ve penaltı veriyorum. Kart yok.""Evet, anlaşıldı kartsız penaltı.""Ali, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum potansiyel kırmızı kart için lütfen bir bak. Sahada inceleme. 91 numaranın müdahalesini göreceksin.""Tamam gördüm.""Temas noktası burası mı? Aç, bileğin yukarısından başlar. Yüksek şiddet.""Temas noktasında durdur. Tamam, oynat, oynat""Bunu görüyorsun, bu temas noktasının açık bir görüntüsü.""Oynat. Sarı kart iptal."