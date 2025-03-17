Süper Lig'de geride kalan 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray - Antalyaspor maçında Galatasaray'ın kazandığı penaltı
VAR: "Ozan potansiyel elle oynama için penaltı için sahada inceleme yapacağız. Ozan, sana temas noktasını göstereceğiz. Kol vücuttan uzak."
Hakem Ozan Ergün: "Tamam, görüyorum. Döngüye alabilir misin? Elleri omzunun yukarısında ve penaltı veriyorum. Kart yok."
VAR: "Evet, anlaşıldı kartsız penaltı."
Konyaspor - Beşiktaş maçında Melih Bostan'ın kırmızı kartı
VAR: "Ali, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum potansiyel kırmızı kart için lütfen bir bak. Sahada inceleme. 91 numaranın müdahalesini göreceksin."
Hakem Ali Şansalan: "Tamam gördüm."
VAR: "Temas noktası burası mı? Aç, bileğin yukarısından başlar. Yüksek şiddet."
Ali Şansalan: "Temas noktasında durdur. Tamam, oynat, oynat"
VAR: "Bunu görüyorsun, bu temas noktasının açık bir görüntüsü."
Ali Şansalan: "Oynat. Sarı kart iptal."
İşte haftanın VAR kayıtları:
Galatasaray - Antalyaspor maçında Galatasaray'ın kazandığı penaltı
VAR: "Ozan potansiyel elle oynama için penaltı için sahada inceleme yapacağız. Ozan, sana temas noktasını göstereceğiz. Kol vücuttan uzak."
Hakem Ozan Ergün: "Tamam, görüyorum. Döngüye alabilir misin? Elleri omzunun yukarısında ve penaltı veriyorum. Kart yok."
VAR: "Evet, anlaşıldı kartsız penaltı."
Konyaspor - Beşiktaş maçında Melih Bostan'ın kırmızı kartı
VAR: "Ali, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum potansiyel kırmızı kart için lütfen bir bak. Sahada inceleme. 91 numaranın müdahalesini göreceksin."
Hakem Ali Şansalan: "Tamam gördüm."
VAR: "Temas noktası burası mı? Aç, bileğin yukarısından başlar. Yüksek şiddet."
Ali Şansalan: "Temas noktasında durdur. Tamam, oynat, oynat"
VAR: "Bunu görüyorsun, bu temas noktasının açık bir görüntüsü."
Ali Şansalan: "Oynat. Sarı kart iptal."
İşte haftanın VAR kayıtları: