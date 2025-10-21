21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

İşte Galatasaray'ın Norveç takımlarına karşı karnesi

Galatasaray, Bodo/Glimt maçıyla birlikte Norveç takımlarıyla 7. kez karşılaşacak. İşte sarı-kırmızılı takımın Norveç takımlarına karşı karnesi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında çarşamba günü Bodo/Glimt takımını konuk edecek Galatasaray, Norveç temsilcileriyle 7. randevusuna çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda toplamda 330 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaştı. Galatasaray'ın bu müsabakayla tarihinde ilk kez karşılaşacağı Bodo/Glimt, 113. rakibi olacak.

"Cimbom" UEFA organizasyonlarındaki 330 maçın 6'sını Norveç temsilcileriyle yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Kuzeyli rakipleriyle yaptığı 6 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 9 gol atan Galatasaray, kalesinde 8 gol gördü.

Sahasında Norveç takımlarını 3 kez konuk eden Galatasaray, 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, attığı 6 gole karşılık rakiplerinin 2 golüne engel olamadı.

Bodo/Glimt ile ilk randevu

Galatasaray, 1956'dan beri mücadele ettiği Avrupa kupalarında ilk kez Bodo/Glimt ile eşleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında daha önce Norveç temsilcileri Rosenborg, Tromsö ve Molde ile karşılaştı. Çarşamba günü konuk edeceği Bodo/Glimt, Galatasaray'ın mücadele edeceği dördüncü Norveç takımı olacak.

İlk randevu Rosenborg ile

Galatasaray, Norveç temsilcileriyle ilk maçına 1998'de Rosenborg karşısında çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1998-1999 sezonunda 1. tur B Grubu'nda eşleştiği Rosenborg'a deplasmanda 3-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, rakibini sahasındaki maçta ise aynı skorla mağlup etti.

Grupta sekizer puan toplayan iki takımdan Galatasaray averajla ikinci sırada yer alarak tur atlarken, Rosenborg elendi.

Tromsö'ye şok eleniş

Sarı-kırmızılı ekip, Norveç temsilcileriyle ikinci eşleşmesinde tarihinde unutulmaz bir yara aldı.

Galatasaray, 2005-2006 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Tromsö ile eşleşti. Belçikalı teknik adam Eric Gerets yönetimindeki sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Sahasındaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda eden Galatasaray, tarihindeki en büyük şoklarından birini yaşamıştı.

Son eşleşme Molde ile

Galatasaray, Norveç ekipleriyle son olarak 2023-2024 sezonunda Molde ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmede 3-2 ve 2-1'lik galibiyetler alan sarı-kırmızılı takım, adını grup aşamasına yazdırmıştı.

Bodo/Glimt'in Türk takımlarına karşı karnesi

Norveç temsilcisi, Türk takımlarıyla yaptığı 7 maçta üçer galibiyet ve yenilgi yaşarken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Bodo/Glimt, UEFA organizasyonlarında daha önce Trabzonspor ile 2, Beşiktaş ile 5 maç yaptı. Sarı-siyahlılar, bordo-mavililerle maçlarını 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.

Beşiktaş'a karşı ilk 2 maçında 1-1 beraberlik ve 1-0'lık yenilgi yaşayan Bodo/Glimt, sonraki 3 müsabakayı 3-1 ve 2-1 (2) kazandı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.