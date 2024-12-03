İşte Galatasaray'ın listesindeki isimler!

Hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray'ın ara transfer dönemi planı yeniden revize edildi ve listeye stoper de eklendi.
SAVUNMA TRANSFERİ
Victor Nelsson'un ayrılık talebi ve görev aldığındaki olumsuz performansı, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı ile yaşanılan endişe sonrasında savunma hamlesi de geldi. Sarı kırmızılı kulübün ocak ayı kadro mühendisliğinde bir kanat forvet, bir de bek düşüncesi vardı ki bu son gelişme ile transfer sayısı üçe çıktı.
LİSTEDEKİ İSİMLER
Aklında hep Avrupa olan Nelsson'u 10-12 milyon avro bandında bir bonservisle satmayı hedefleyen Galatasaray, Cenk Özkaçar, Ahmetcan Kaplan gibi yerli oyuncuların da yer aldığı stoper alternatifleri için görüşmelere vakit kaybetmeden başlayacak. Sarı kırmızılılarda scout ekibi de stoper transferi için ekstra tarama çalışmalarına başlayıp Okan Buruk'a rapor sunacak.
ZIYECH DE YOLCU
Devre arasında Nelsson gibi Hakim Ziyech'in de ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
SAVUNMA TRANSFERİ
Victor Nelsson'un ayrılık talebi ve görev aldığındaki olumsuz performansı, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı ile yaşanılan endişe sonrasında savunma hamlesi de geldi. Sarı kırmızılı kulübün ocak ayı kadro mühendisliğinde bir kanat forvet, bir de bek düşüncesi vardı ki bu son gelişme ile transfer sayısı üçe çıktı.
LİSTEDEKİ İSİMLER
Aklında hep Avrupa olan Nelsson'u 10-12 milyon avro bandında bir bonservisle satmayı hedefleyen Galatasaray, Cenk Özkaçar, Ahmetcan Kaplan gibi yerli oyuncuların da yer aldığı stoper alternatifleri için görüşmelere vakit kaybetmeden başlayacak. Sarı kırmızılılarda scout ekibi de stoper transferi için ekstra tarama çalışmalarına başlayıp Okan Buruk'a rapor sunacak.
ZIYECH DE YOLCU
Devre arasında Nelsson gibi Hakim Ziyech'in de ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.