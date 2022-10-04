İşte Galatasaray'ın kupadaki muhtemel rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekim törenini Sporx'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.Galatasaray'ın da yer alacağı kurada takımlar seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.