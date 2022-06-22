İşte Fenerbahçe'nin Wilbekin için ödeyeceği rakam!

ING Basketbol Ligi'nde şampiyon olmasına rağmen THY Euroleague'de beklentilerin altında kalangelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.veile yollarını ayıran,vekadrosuna katan Sarı-lacivertlilerintransferi için Maccabi Tel Aviv ile anlaştığı öne sürüldü.İsrail basınında çıkan habere göre;Türk pasaportu da bulunan yıldız oyun kurucuSon 4 sezondur Maccabi Tel Aviv forması giyen ve kulübün sembol isimlerinden olan Wilbekin'in Fenerbahçe Beko ileimzalayacağı belirtildi.Fenerbahçe Genel Menajeribaşantrenör Dimitris Itoudis'in imza töreninde," diyerek Wilbekin'e olan ilgilerini doğrulamıştı.Scottie Wilbekin, geçtiğimiz sezon Maccabi Tel Aviv formasıyla Euroleague'de 15.4 sayı, 4.1 asist, 2.1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.