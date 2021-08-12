İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi Finlandiya ekibi HJK Helsinki oldu.

Haber; Sporx.com
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İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi
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12 Ağustos 2021 20:51
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

3. Eleme Turu'nda 2-2 biten ilk maçın rövanşında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 3-0 yenen Finlandiya ekibi Helsinki, temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fenerbahçe ilk maçını 19 Ağustos'ta evinde oynayacakken, rövanş müsabakası ise 26 Ağustos'ta yapılacak.

Fenerbahçe, play-off turundaki rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Grup kuraları ise 27 Ağustos Cuma günü çekilecek.


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