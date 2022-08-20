İşte Fenerbahçe'nin transfer rakipleri!

Fenerbahçe'nin forvet adaylarından biri olarak gösterilen Maxi Gomez'e Premier Lig ve Bundesliga'dan da ilgi var.



Sky Sports'ta yer alan habere göre; Uruguaylı futbolcunun, bu yaz bir forvet transferi yapmak isteyen Newcastle United'ın hedeflerinden biri olduğu belirtildi.



İngiliz ekibinde Callum Wilson'un sakatlıkları, geçen sezon transfer edilen Chris Wood'un da geldiğinden bu yana iki kez fileleri havalandırması nedeniyle Maxi Gomez'in transferinin düşünüldüğü kaydedildi.



Borussia Mönchengladbach'ın da, 26 yaşındaki futbolcu için girişleri olduğu ifade edildi. Ancak Valencia'nın istediği 12 milyon euro'luk bonservis bedelinin Alman ekibi için hala pahalı olduğunun altı çizildi.



Öte yandan Maxi Gomez ile ilgilenen bir diğer kulüp olarak Premier Lig'den Everton gösterildi





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ