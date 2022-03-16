İşte Fenerbahçe'nin Diego Rossi planı

Fenerbahçe, sezon başında ABD'nin Los Angeles takımından kiraladığı Diego Rossi ile yayınlanan faaliyet raporunda 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamış, ardından ise oyuncunun kontratının 1 yılının kiralık olduğu kalan 3 yılın ise satın alma opsiyonuna bağlı olduğu bildirilmişti.



"ALALIM, DAHA YÜKSEK FİYATA SATARIZ"



Fenerbahçe'nin sezon sonunda satın alma opsiyonuna sahip olduğunu bildirdiği Uruguaylı futbolcuyu son haftalarda yükselen performansı sonrası takımda tutma yönünde karar aldığı öne sürüldü. Sarı-Lacivertli yönetimin adı Brezilya'dan Flamengo ve Corinthians kulüpleri ile de anılan ve Uruguay Milli Takımı'na da çağrılan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun opsiyonunu kullandıktan sonra Rossi'yi daha yüksek bir rakama satabileceklerini düşündüğü de belirtildi.



"DEMEK Kİ İŞLERİ DOĞRU YAPIYORUM"



Fenerbahçe'nin son oynadığı Alanyaspor maçında bir gol, bir asistle oynayan, sezon genelinde ise 3 gol atıp, 6 asit yapan Diego Rossi, son haftalardaki çıkışı ile ilk 11'deki yerini de sağlamlaştırmış durumda.



Öte yandan transferine dair açıklamalar da yapan Uruguaylı Rossi, Flamengo'nun kendisine ilgisiyle ilgili, "Beni Flamengo'dan kimse aramadı, resmi bir telefon almadım. Haberleri basından gördüm. Ne zaman büyük kulüplerden beni isteseler bu beni mutlu eder, işleri doğru yapıyorum demektir" ifadelerini kullandı.

















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