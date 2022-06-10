İşte Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı formülü

Jorge Jesus, yüksek bedelli teklifler gelmesi halindeya dabirinin satışına onay vermişti. Ancak Portekizli teknik adam, zaman zaman 3'lü savunma da tercih ettiği için satış yapılması halinde yerine başka bir transfer de istiyor.Attila Szalai'nin gönderilmesi halinde Fenerbahçe'nin savunma için ilk adayınınolduğu öğrenildi. Macar yıldız gibi solak olan, oyun kurulumuna destek veren, sezonu 5 gol, 4 asistle kapatan 27 yaşındaki savunmacı için Konyaspor'a ilk teklif yapılacak. Yeşil-Beyazlılar, daha önce Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız futbolcusu için kapıyıaçıyor.Fenerbahçe bu rakamı, takas formülüyle aşağı çekmek istiyor. Abdülkerim transferi için Konysapor'a sunulmak üzere bir oyuncu listesi hazırlandığı kaydedildi. Listedegibi isimlerin yer alacağı öne sürüldü. Ayrıca Muhammed Gümüşkaya da kiralık olarak gönderilebilir. Takasın yanı sıra Sarı-Lacivertliler'inda para önermesi bekleniyor.