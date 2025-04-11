İşte EuroLeague'de sıralama

Basketbol THY EuroLeague normal sezonunda ilk 4'te yer alan takımların sıralamaları belli oldu.



EuroLeague normal sezonunun son haftasında zirveyi ilgilendiren 3 karşılaşma sona erdi.



Yunanistan ekibi Olympiakos, sahasında İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımını 99-93 yendi.



Fenerbahçe Beko, Almanya'da konuk olduğu Bayern Münih'i 89-77 mağlup etti.



İki Fransa temsilcisinin maçında ise Monaco, LDLC ASVEL deplasmanında 83-78 galip geldi.



Bu sonuçların ardından Olympiakos, 24 galibiyet ve 10 mağlubiyetle normal sezonu zirvede tamamladı.



FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA



Fenerbahçe Beko, 23 galibiyet ve 11 yenilgiyle ikinci sırayı elde etti.



Son hafta maçı öncesi 21 galibiyet ve 12 mağlubiyeti bulunan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un üçüncülüğü kesinleşti. Monaco ise 21 galibiyet, 13 mağlubiyetle 4. sıradan play-off'lara kaldı.



EV SAHİBİ OLACAKLAR



Olympiakos ve Fenerbahçe Beko, play-in maçlarından galip ayrılan takımlarla play-off'ta karşılaşacak. Play-off'larda Panathinaikos AKTOR'un rakibi 6'ncı sırayı alan takım, Monaco'nun rakibi ise 5'inci basamaktaki ekip olacak.



İlk 4'teki takımlar, play-off'lara ev sahibi avantajıyla girecek.



