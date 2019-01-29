İşte Diagne'nin ilginç transfer hikayesi

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Avrupa'da birçok takımın radarına giren ve Galatasaray ilem anlaşmaya varan Mbaye Diagne ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.Kasımpaşa'nın eski teknik direktörlerinden Şota Arveladze, görev yaptığı Özbekistan Ligi takımlarından Pakhtakor Tashkent'e 2017 yılında golcü transferi yapmak için harekete geçti. Mbaye Diagne'yi transfer etmek isteyen Şota Arveladze, Senegalli golcü ile görüştü. Ancak Diagne, Özbekistan Ligi'nde oynamayı düşünmediğini belirterek, Gürcü teknik adama teşekkür etti.2017-2018 sezonunun devre arasında golcü transferi yapmak isteyen Kasımpaşa'da kulübün sahibi Turgay Ciner, Şota Arveladze'yi arayarak "Takımın santrfora ihtiyacı var. Bize önerebileceğin biri var mı?" diye sormasıyla Diagne'nin hikayesi başlar! Bu sorunun ardından Şota, Turgay Ciner'e Diagne'yi anlatarak, bu transferi gerçekleştiremediğini ancak Senegalli ismin, Türkiye'ye gelebileceğini anlatır.Şota Arveladze'den Diagne'ye Kasımpaşa'yı anlatmasını ve transferde yardımcı olmasını isteyen Turgay Ciner, transfer ekibine de haber vererek Diagne'ye imza attırılması talimatını verir. Mbaye Diagne ile yapılan görüşmelerin ardından Senegalli golcü, Kasımpaşa'ya imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Turgay Ciner ise bu transfere katkılarından dolayı Şota Arveladze'ye teşekkürlerini iletti.