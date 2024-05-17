Ampute Milli Futbol Takımı'nın en genci Halil İbrahim, gençlere örnek olmak istiyor

Ampute A Milli Futbol Takımı'nın en genç oyuncusu 22 yaşındaki Halil İbrahim Esen, Fransa'da haziran ayında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez milli formayı giyerek kendisi gibi gençlere örnek olmak istiyor.



6 yaşındayken elektrik akımına kapılması sonucu sol bacağı diz altından ampute edilen Halil İbrahim Esen, bir süre eve kapandıktan sonra sokağa çıkmaya başladı.



Gönül verdiği futbolu protez bacakla okul bahçesinde, halı sahada sürdüren Halil İbrahim, sık sık protez bacağını kırmasından dolayı protez bacağını takan kişinin, "Senin enerjini ampute futbola yansıtalım" demesiyle ampute futbolla tanıştı.



Memleketi Gaziantep'te Şahinbey Belediyespor Kulübü'nde ampute futbola başlayan Halil İbrahim, ilk zamanlar koltuk değneği ile oynamakta zorlansa da azmederek Ampute A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başardı.



11 yıldır içinde bulunduğu Şahinbey Belediyespor Kulübü'nde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde eden genç forvet, milli forma ile de Avrupa şampiyonluğu yaşamayı hedefliyor.



Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na takımıyla Çorum'da hazırlanan Halil İbrahim, ilk kez milli forma giyerek kendisi gibi gençlere örnek olmayı amaçlıyor.



Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi olan Halil İbrahim, AA muhabirine, elektrik çarpmasından sonra yaklaşık 7 ay hastanede kaldığını ancak bacağının kurtarılamadığını söyledi.



Yaşadıkları nedeniyle bir dönem hayata küstüğünü dile getiren Halil İbrahim, "Dışarı çıkmak istemiyordum, içime kapanık biriydim. Sonra dışarı çıkmayı denedim. Ampute futbolun olduğunu gördüm. Sonra ampute futbol sayesinde popülerlik kazandım. Hayatım 180 derece değişti neredeyse. Yani mutluyum ampute futbolu oynadığım için. Bazen eksiklerimiz bize yeni bir hayat bahşedebilir. Tıpkı burada olduğumuz gibi." diye konuştu.



Şahinbey Belediyespor'da antrenörü ve takım arkadaşlarının desteğiyle futbola tutunduğunu vurgulayan Halil İbrahim, 2019'da da milli takımda yer aldığını ancak maça çıkamadığını anlatarak şunları söyledi:



"İlk kez milli forma giyeceğim. Tarifi zor duygular. Çünkü ben sürekli çalışmıştım. Milli takıma ilk kez 2019'da gelmiştim. Sürekli kamplara gelmiştim ama olmamıştı. Kısmet bugünlereymiş. O yüzden mutluyum, çalışmalarımın karşılığını aldım. Burada olmaktan ve abilerimin arasında, hocalarımın arasında olmaktan keyif ve mutluluk duyuyorum. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oluruz tekrar. Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."



Takımın en küçük oyuncusu olduğuna dikkati çeken Halil İbrahim, "Takımda en küçük olduğum için biraz zorlanıyorum ve bundan keyif alıyorum açıkçası. Ağabeylerime yardımcı olmak, onların izinden gitmek tabii ki mutluluk veriyor bana. Bazı ağabeylerim bana rol model oluyor, 'Şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın'. O yüzden onlara minnettarım. Takım kaptanımıza ve tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Halil İbrahim Esen, ampute futbolu sürdürmek istediğinin altını çizerek şunları kaydetti:



"Kendim olmak istiyorum. Bir idol olmak istiyorum. Bizim kulübümüzde de var genç oyuncularımız, onlara örnek olmaya çalışıyorum. Burada öğrendiklerimi gidip kulübümde onlara öğretiyorum. Onların da burada olmasını çok istiyorum. İnşallah yakın bir zamanda onlarla beraber bu tadı, duyguyu birlikte yaşayacağız."





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