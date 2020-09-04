İşte Beşiktaş'ın Nikola Kalinic teklifi

Beşiktaş'ın uzun süredir temasta olduğu Nikola Kalinic için Başkan Ahmet Nur Çebi de devreye girdi. Atletico Madrid ile 2 milyon Euro'ya anlaşan siyah beyazlılarda oyuncuya verilecek olan 1.5 milyon Euro'su garanti toplam 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücret Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından çok bulundu.



OYUNCU İLE PAZARLIK



Transfer komitesindeki yöneticiler de bunun üzerine oyuncuyla yeni pazarlıklara başladı. Beşiktaş'ın amacı net maaşı bir miktar daha aşağı çekip bonusları da azaltarak toplam 2 milyon Euro olmayacak şekilde oyuncu ile anlaşmak.



ABOUBAKAR DA OLABİLİR



Bu arada Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlı kulübün forvet transfer çalışmaları hakkında NTV'ye açıklamalarda bulundu.



Erdal Torunoğulları, "Kalinic, Ze Luis, Aboubakar ve Cisse gündemimizde olan futbolcular. Kalinic için Atletico Madrid'e teklifimizi yaptık. Ze Luis ve Cisse de transfer listemizde bulunuyor. Bu isimlerden hangisini kadromuza katacağımızı henüz söyleyemem. En iyi şartlarda, en doğru ismi tranfser etmek istiyoruz" dedi" ifadesini kullandı.



