İşte Bayern Münih'in teknik direktör adayları

Teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırmayı planlayan Bayern Münih'te teknik adamlık koltuğu için öne çıkan isim belli oldu.



İLK ADAY XABI ALONSO



The Athletic'in haberine göre; Bayern Münih yönetimi, ligde Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisine düşen ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio'ya 1-0 yenilen takımın teknik heyetini değiştirmeye sıcak bakıyor.



Haberde; Thomas Tuchel'in görevden alınmasının planlandığı yazılırken, Bayern yönetiminin görev için belirlediği 1 numaralı adayın Xabi Alonso olduğuna yer verildi.



Öte yandan haberde, sezon sonuna kadar Hansi Flick'in takımın başına getirilmesi fikrinin ise bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından reddedildiği belirtildi. Bu kararda Flick'in Alman Milli Takımı'nın başında aldığı olumsuz sonuçların etkili olduğu kaydedildi.



XABI'Yİ LIVERPOOL DA İSTİYOR



Sezon sonunda Jürgen Klopp ile yollarını ayıracak olan Liverpool'un da teknik direktörlük görevi için belirlediği ilk isim Xabi Alonso konumunda. Öte yandan Bayer Leverkusen yönetimi de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı ve Xabi Alonso'yu takımın başında tutmayı hedefliyor.



Xabi Alonso'nun Leverkusen'i, bu sezon çıktığı 32 resmi maçta 28 galibiyet 4 beraberlik elde etti henüz mağlup olmadı.



ZINEDINE ZIDANE DA GÜNDEMDE



Öte yandan İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Bayern Münih yönetiminin, Thomas Tuchel'in yerine yerine düşündüğü adaylar arasında Zinedine Zidane da var.



Haberde; Alman devinin geçen Lazio maçı öncesi başarılı çalıştırıcı ile temasa geçtiği aktarıldı. Zidane'ın bu teklifi nasıl yaklaşacağı bilinmezken, Bayern yönetiminin Zidane'ı ikna etmek için uğraş vereceği yazıldı.



Real Madrid dışında herhangi bir takım çalıştırmayan 51 yaşındaki teknik adam 2019 yılından beri boşta.



SEZON SONUNA KADAR SOLSKJAER GELEBİLİR



Alman basınından Sky Sports'un haberine göre ise Bayern Münih, Tuchel ile yolların ayrılması durumunda son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'in geçici teknik direktör olarak sezon sonuna kadar göreve getirebilir.



Kariyeri boyunca Cardiff City, Molde ve Manchester United takımlarını çalıştıran 50 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer, 21 Kasım 2021 yılından bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.







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