İşte Adana Demirspor'u bekleyen ceza!

Adana Demirspor, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçta sahadan çekildi.Akdeniz ekibinin 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası alması bekleniyor. Süper Lig'de geçen sezon oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında da ev sahibi ekip sahadan çekilmiş ve 3-0 mağlubiyet cezası ile birlikte 3 puan silme cezası da almıştı.Konuyla ilgili yayıncı kuruluşta açıklama yapan eski hakem Deniz Çoban,dedi.Adana Demirspor, bu sezon daha önce de TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayamadığı için 3 puan silme cezası almıştı.