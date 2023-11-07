İşte Abdullah Avcı'nın yeni hedefi

Trabzonspor'daki ilk döneminde iyi bir başlangıç yaparak takdir toplayan ve şampiyonluğa ulaşan Abdullah Avcı, ikinci döneminde de başarılar kazanmak istiyor. Avcı, Karadeniz ekibindeki ikinci macerasındaki ilk hedefini belirledi ve bu kapsamda planlarını oluşturdu.
"KALİTENİZE GÜVENİYORDUM"
Fenerbahçe galibiyetinin ardından oyuncularını kutlayan Avcı, "Potansiyelinize ve kalitenize güveniyordum. Eksiklerimiz elbette var ama iyi yoldayız, doğru gidiyoruz. Fedakârlık yapmaya, çok çalışmaya devam edeceğiz. Oyun planımıza sadık kaldıkça, sadece saha içinde değil saha dışında da aile havasını yakalayınca her şey daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.
KONYASPOR'U YENERSE İLK DÖNEMİNİ GEÇECEK
2020-2021 sezonunda Trabzonspor'da göreve başlayan ve 9. haftada Erzurumspor maçıyla siftah yapan Abdullah Avcı, ilk 4 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Tecrübeli hocanın Trabzonspor'daki ikinci dönemi de 9. haftada başladı. Alanyaspor galibiyetiyle startı veren, ardından Karagümrük ile berabere kalan Fırtına, Fenerbahçe zaferiyle tam anlamıyla ayağa kalktı. Bordo-Mavililer, cuma günü evinde Konyaspor'u da mağlup ederse 4 maçta 10 puana ulaşacak ve Abdullah Avcı ilk dönemini geride bırakacak. 2020-2021'de 17. sırada aldığı Trabzonspor'u lig sonunda 4. yapan Avcı, bu kez ligi ilk 3 potasında bitirip, Avrupa biletini almak istiyor. Bununla birlikte Türkiye Kupası'nda da hedefe ulaşmak istiyor.
"KALİTENİZE GÜVENİYORDUM"
Fenerbahçe galibiyetinin ardından oyuncularını kutlayan Avcı, "Potansiyelinize ve kalitenize güveniyordum. Eksiklerimiz elbette var ama iyi yoldayız, doğru gidiyoruz. Fedakârlık yapmaya, çok çalışmaya devam edeceğiz. Oyun planımıza sadık kaldıkça, sadece saha içinde değil saha dışında da aile havasını yakalayınca her şey daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.
KONYASPOR'U YENERSE İLK DÖNEMİNİ GEÇECEK
2020-2021 sezonunda Trabzonspor'da göreve başlayan ve 9. haftada Erzurumspor maçıyla siftah yapan Abdullah Avcı, ilk 4 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Tecrübeli hocanın Trabzonspor'daki ikinci dönemi de 9. haftada başladı. Alanyaspor galibiyetiyle startı veren, ardından Karagümrük ile berabere kalan Fırtına, Fenerbahçe zaferiyle tam anlamıyla ayağa kalktı. Bordo-Mavililer, cuma günü evinde Konyaspor'u da mağlup ederse 4 maçta 10 puana ulaşacak ve Abdullah Avcı ilk dönemini geride bırakacak. 2020-2021'de 17. sırada aldığı Trabzonspor'u lig sonunda 4. yapan Avcı, bu kez ligi ilk 3 potasında bitirip, Avrupa biletini almak istiyor. Bununla birlikte Türkiye Kupası'nda da hedefe ulaşmak istiyor.