İstanbulspor, Tuzla deplasmanında galip

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor, Tuzla deplasmanında galip
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06 Mart 2022 18:00
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-0 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller 12. dakikada Valon Ethemi ve 25. dakikada İbrahim Yılmaz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 46'ya yükselten istanbulspor, 4. sıraya yükseldi. 34 puanda kalan Tuzlaspor ise 12. sırada konumlandı.

Gelecek hafta İstanbulspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Tuzlaspor ise Bandırmaspor'a konuk olacak.

 

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