İstanbulspor, play off'ta kaldı!

Trendyol 1.Lig'in son haftasında İstanbulspor, Çorum FK'yi konuk etti.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.



İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri, 12 ve 48'de Sambissa, 25. dakikada ise Gaoussou Diarra kaydetti.



Bu sonucun ardından İstanbulspor, puanını 64 yaparak 4. sırada konumlandı ve play off biletini aldı. Çorum FK ise 54 puanda kaldı.



Süper Lig'e yükselenler

Kocaelispor

Gençlerbirliği



Play-Off Finalisti

Fatih Karagümrük



Play-Off Eşleşmeleri

İstanbulspor - Boluspor

Bandırmaspor - Erzurumspor Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Oğuzhan Aksu, Yusuf Susuz, Serdar Osman Akarsu



Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Dk. 23 Özcan Şahan), Okan Erdoğan, Coly, Duhan Aksu, Vorobjovas (Dk. 69 Kerem Şen), Dijlan Aydın (Dk. 60 Kubilay Sönmez), Sambissa, Loshaj, Diarra (Dk. 61 Krstovski), Emir Kaan Gültekin (Dk. 69 Yusuf Ali Özer)



Ahlatcı Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Eren Tunalı, Atakan Akkaynak (Dk. 89 Furkan Enes Uyar), Toure, Erkan Kaş (Dk. 82 Taha İbrahim Rençber), Ferhat Yazgan (Dk. 82 Can Efe Bozacı), Atakan Cangöz, Diniyev (Dk. 46 Ali Akman), Geraldo, Suat Kaya (Dk. 82 Kerem Kalafat), Ege Akdoğan



Goller: Dk. 12 ve 48 Sambissa, Dk. 25 Diarra



Sarı kart: Dk. 63 Eren Tunalı (Ahlatcı Çorum FK)









