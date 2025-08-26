İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'de 3.hafta maçında İstanbulspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
İstanbulspor'un golü 16. dakikada Yusuf Özer'den gelirken Manisa FK, 45.dakikada Muhamed Kiprit ile eşitliği yakaladı.
Bu sonuçla Manisa FK ligdeki puanını 4'e çıkardı. İstanbulspor ise art arda 3. beraberliğini alarak 3 puana yükseldi.
Trendyol 1. Lig'in 4.haftasında İstanbulspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Manisa FK ise evinde Iğdır FK'yi ağırlayacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Yusuf Susuz, Ferhat Çalar
İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Ologo, Ali Şahin Yılmaz, Duhan Aksu, Vorobjovas, Yusuf Ali Özer (Dk. 89 İzzet Erdal), Sambissa (Dk. 84 Özcan Şahan), Loshaj, Mamadou (Dk. 84 Krstovski), Mustafa Sol (Dk. 69 İsa Dayaklı)
Manisa FK: Vedat Karakuş (Dk. 46 Samet Karabatak), Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Ada İbik, Ayberk Karapo, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 90+4 Yunus Yüce), Cissokho, Adekanye (Dk. 56 Burak Süleyman), Lindseth (Dk. 85 Osman Kahraman), Muhammed Enes Kiprit, Diony (Dk. 90+4 Herelle)
Goller: Dk. 16 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Dk. 45+1 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)
Sarı kart: Dk. 32 Loshaj (İstanbulspor)
