İstanbulspor'dan hayati galibiyet

57. dakikada topla hareketlenen Diouf'un ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Jensen, iki hamlede topa sahip oldu.



67. dakikada konuk ekip öne geçti. Emir Kaan Gültekin'in pasına sol kanattan hareketlenen Ethemi'nin şutunda Cebrail Karayel'e de çarpan top filelere gitti: 0-1.



73. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Calvo'nun altıpas üzerinde zayıf kafa vuruşunda top, kaleci Jensen'de kaldı.



Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Cem Özbay



Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 50 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz (Dk. 59 Oğulcan Ülgün), Soner Dikmen, Michalak, Muric (Dk. 46 Pavicic), Endri Çekiçi Dk. 72 Ikpeazu), Diouf



İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 90+3 Ali Yaşar), Mahamadou Ba (Dk. 79 Vefa Temel), Lokilo (Dk. 66 Emir Kaan Gültekin), Muammer Sarıkaya, Rroca (Dk. 79 Mehremic), Ethemi, Eze (Dk. 66 Topalli)



Gol: Dk. 67. Cebrail Karayel (kendi kalesine) (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 3 Paz, Dk. 90+7 Michalak (Arabam.com Konyaspor), Dk. 4 Eze, Dk. 84 Okan Erdoğan, Dk. 90+6 Duhaney (İstanbulspor)





Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aleksandar Stanojevic'in ekibi Konyaspor ile Fatih Tekke'nin yönetimindeki İstanbulspor karşı karşıya geldi.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İstanbulspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 67. dakikada Cebrai Karayel'in kendi kalesine yaptığı vuruş ile geldi.Bu sonuçla birlikte ligde kalma mücadelesi veren İstanbulspor puanını 18'e yükseltirken, Konyaspor 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, İstanbulspor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.Ligde kalma mücadelesi veren İstanbulspor, 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından kritik bir 3 puan alarak derin bir nefes aldı. Maçtan önce ligin son sırasında bulunan İstanbul ekibi, bu galibiyetle birlikte 18. sıraya yükseldi.Konyaspor'da kart ceza sınırında bulunan orta saha oyuncusu Bruno Paz, İstanbulspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile birlikte cezalı duruma düştü. Paz, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.Teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdıktan sonra Aleksandar Stanojevic ile anlaşan Konyaspor, Sırp teknik direktör ile çıktığı 3 lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Konya ekibi, bu süreçte Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ya elendi.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 bitti.30. dakikada taç organizasyonuyla topla ceza sahasında buluşan Paz'ın, iki savunmacıyı oyundan düşürerek sağ çaprazdan şutunda kaleci Jensen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.37. dakikada Paz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Endri Çekiçi'nin sert şutunda top savunmadan döndü. Uzaklaştırılmaya çalışılan topu yeniden önünde bulan Çekiçi kafayla Diouf'a indirdirdi. Bu oyuncunun yarım volesinde meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.42. dakikada Lokilo'nun sol kanattan ortasında arka kale direği önünde Duhaney meşin yuvarlağı kafayla Eze'ye indirdi. Bu oyuncunun müsait pozisyonda vuruşunda top auta gitti.Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.