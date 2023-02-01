İstanbulspor'da Konya öncesi 5 isim sınırda

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor, 2 Şubat Perşembe günü Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.



HangiKredi Ümraniyespor deplasmanında aldığı galibiyetle son sıradan kurtulan İstanbulspor, ardından çıktığı 2 lig maçında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0, Yukatel Kayserispor'a da evinde 4-2 mağlup oldu.



Ligde 6 maçtır kazanamayan Konyaspor, son 3 maçında ise sahadan puansız ayrıldı. İlhan Palut'la yolların ayrılmasının ardından Stanojevic yönetiminde iç sahada Ankaragücü'ne, deplasmanda da Medipol Başakşehir'e kaybeden yeşil-beyazlılar, bu 2 maçta gol atamadı.



Geride kalan 20 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, 15 puanla 18. sırada bulunuyor.



Ligde 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgiyle hanesine 27 puan yazdıran Konyaspor ise 8. sırada yer alıyor.



- 5 oyuncu ceza sınırında



İstanbulspor'da 5 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-siyahlılarda kaleci Jensen, sol bek Duhan Aksu, stoper Mehmet Yeşil, orta saha Muammer Sarıkaya ve sol kanat Ethemi, sarı kart sınırında olan isimler.



Bu oyuncular, Konyaspor karşısında kart görmesi durumunda Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



İki ekip ligin ilk yarısında Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Konyaspor 4-0 kazanmıştı.





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