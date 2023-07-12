İstanbulspor bir transferi daha açıkladı

Trendyol Süper Ligi'nde son anda kalmayı garantileyen ve gelecek sezon daha yukarılarda bitirmek isteyen İstanbulspor yeni transferini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor bir transferi daha açıkladı
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12 Temmuz 2023 21:14
Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, Gabonlu futbolcu David Sambissa'yı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda temsilcisi Cambuur'da forma giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusunun sarı-siyahlı takıma transfer olduğu belirtildi.

Cambuur formasıyla 20 resmi maça çıkan David Sambissa bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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