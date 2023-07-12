İstanbulspor bir transferi daha açıkladı

Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, Gabonlu futbolcu David Sambissa'yı kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda temsilcisi Cambuur'da forma giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusunun sarı-siyahlı takıma transfer olduğu belirtildi.
Cambuur formasıyla 20 resmi maça çıkan David Sambissa bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda temsilcisi Cambuur'da forma giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusunun sarı-siyahlı takıma transfer olduğu belirtildi.
Cambuur formasıyla 20 resmi maça çıkan David Sambissa bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.