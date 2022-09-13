Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlarken, karşılaşmanın oynanacağı stadyum ile ilgili bir gelişme yaşandı.
İSTANBULSPOR MAÇI OLİMPİYAT'TA OYNANACAK
Buna göre; Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan İstanbulspor - Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
DEPLASMANDA 29 BİN KARTAL
beIN Sports'un haberine göre; 29 bin kapasiteli Doğu Tribünü, sadece Beşiktaşlılar'a açılacak.
TFF HENÜZ GÜNCELLEME YAPMADI
17 Eylül Cumartesi günü oynanacak maç saat 20:00'de başlayacak. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde ise henüz karşılaşmanın oynanacağı stat güncellenmedi.
ZEMİNDE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTI
Yakın zamanda Necmi Kadıoğlu Stadı'nda bilindiği üzere zemin başta olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapılmıştı. Beşiktaş geride kalan 6 hafta sonunda 13 puanla 3. sırada yer alırken, İstanbulspor ise 5 maç oynadı ve 4 puanla 16. sırada yer alıyor.
İSTANBULSPOR MAÇI OLİMPİYAT'TA OYNANACAK
Buna göre; Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan İstanbulspor - Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
DEPLASMANDA 29 BİN KARTAL
beIN Sports'un haberine göre; 29 bin kapasiteli Doğu Tribünü, sadece Beşiktaşlılar'a açılacak.
TFF HENÜZ GÜNCELLEME YAPMADI
17 Eylül Cumartesi günü oynanacak maç saat 20:00'de başlayacak. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde ise henüz karşılaşmanın oynanacağı stat güncellenmedi.
ZEMİNDE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTI
Yakın zamanda Necmi Kadıoğlu Stadı'nda bilindiği üzere zemin başta olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapılmıştı. Beşiktaş geride kalan 6 hafta sonunda 13 puanla 3. sırada yer alırken, İstanbulspor ise 5 maç oynadı ve 4 puanla 16. sırada yer alıyor.
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