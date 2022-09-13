İSTANBULSPOR MAÇI OLİMPİYAT'TA OYNANACAK

DEPLASMANDA 29 BİN KARTAL

TFF HENÜZ GÜNCELLEME YAPMADI

ZEMİNDE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTI

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlarken, karşılaşmanın oynanacağı stadyum ile ilgili bir gelişme yaşandı.Buna göre; Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan İstanbulspor - Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.beIN Sports'un haberine göre; 29 bin kapasiteli Doğu Tribünü, sadece Beşiktaşlılar'a açılacak.17 Eylül Cumartesi günü oynanacak maç saat 20:00'de başlayacak. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde ise henüz karşılaşmanın oynanacağı stat güncellenmedi.Yakın zamanda Necmi Kadıoğlu Stadı'nda bilindiği üzere zemin başta olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapılmıştı. Beşiktaş geride kalan 6 hafta sonunda 13 puanla 3. sırada yer alırken, İstanbulspor ise 5 maç oynadı ve 4 puanla 16. sırada yer alıyor.