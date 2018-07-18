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İstanbulspor, Barış Örücü'yü transfer etti

İstanbulspor, geçen sezon Denizlispor'da forma giyen Barış Örücü'yü renklerine kattı.

Kaynak: AA
İstanbulspor, Barış Örücü'yü transfer etti
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18 Temmuz 2018 14:52
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, geçen sezon Denizlispor'da forma giyen Barış Örücü'yü renklerine kattı.

İstanbulspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 26 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Barış Örücü, kariyerinde daha önce Denizlispor'un yanı sıra Bursaspor, Atiker Konyaspor ve Alanyaspor formalarını giydi.

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