İstanbulspor, Barış Örücü'yü transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, geçen sezon Denizlispor'da forma giyen Barış Örücü'yü renklerine kattı.
İstanbulspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 26 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Barış Örücü, kariyerinde daha önce Denizlispor'un yanı sıra Bursaspor, Atiker Konyaspor ve Alanyaspor formalarını giydi.
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İstanbulspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 26 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Barış Örücü, kariyerinde daha önce Denizlispor'un yanı sıra Bursaspor, Atiker Konyaspor ve Alanyaspor formalarını giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın