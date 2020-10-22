İstanbulspor, 90'dan sonra alev aldı

TFF 1. Lig'de 6. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Akhisarspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştı. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Karşılaşmada Akhisarspor'un golleri 10. ve 42. dakikalarda Irfan Hadzic'ten geldi. İstanbulspor'un golleri 90. dakikada Papa Diouf ve 90+6'da İbrahim Yılmaz'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte İstanbul ekibi puanını 13'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Akhisarspor ise puanını 6'ya yükseltti ve 12. sırada yer aldı.



İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak. Akhisar ekibi aynı haftada Bursaspor ile sahasında karşılaşacak.



