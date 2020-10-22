İstanbulspor, 90'dan sonra alev aldı

TFF 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
İstanbulspor, 90'dan sonra alev aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2020 17:58
TFF 1. Lig'de 6. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Akhisarspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştı. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Akhisarspor'un golleri 10. ve 42. dakikalarda Irfan Hadzic'ten geldi. İstanbulspor'un golleri 90. dakikada Papa Diouf ve 90+6'da İbrahim Yılmaz'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte İstanbul ekibi puanını 13'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Akhisarspor ise puanını 6'ya yükseltti ve 12. sırada yer aldı.

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak. Akhisar ekibi aynı haftada Bursaspor ile sahasında karşılaşacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için