İstanbul Cup'ta 2. tur ve çeyrek final maçları oynandı

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul, teklerde ikinci tur ve çiftlerde çeyrek final karşılaşmalarıyla sürdü.



Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasında teklerde oynanan maçta Belçikalı Elise Mertens, İsviçreli Viktorija Golubıc'i 6-4, 4-6, 6-1'lik skorlarla yenerek çeyrek finale yükseldi.



Rus Veronika Kudermetova da Estonyalı Kaia Kanepi'ye 6-4, 6-3 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.



Fransız Fiona Ferro, Rus Vera Zvonareva'yı 6-3, 6-3'lük setlerle mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran isim oldu.



Teklerde günün diğer karşılaşmasında Rumen Ana Bogdan, Çek Barbora Krejcikova'yı 6-3, 6-3'lük setlerle geçerek çeyrek finale çıktı.



Çiftler çeyrek final mücadelesinde ise Paula Kania Chodun-Julia Wachaczyk ikilisi, Lidziya Marozava-Andreea Mıtu'yu 2-6, 6-1 ve 10-3'lük setlerle mağlup ederek yarı finale yükseldi.



Anastasia Pavlyuchenkova-Anastasia Potapova çifti de Viktorija Golubic-Alexandra Panova ikilisine 7-5, 6-3 üstünlük kurarak yarı finale adını yazdırdı.



Veronika Kudermetova-Elise Mertens ikilisi de Dalila Jakupovıc-Yana Sizikova'yı 6-4, 4-6 ve 10-8'lik setlerle mağlup ederek yarı finalde mücadele hakkı elde etti.



TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası, yarın teklerde ve çiftlerde oynanacak çeyrek final maçlarıyla devam edecek.



