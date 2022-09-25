İspanyollardan Juan Mata'ya övgü!

Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrılırken Juan Mata da ilk maçına çıktı. İspanyol basını Mata'nın ilk maçını değerlendirdi. İşte o yorum...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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İspanyollardan Juan Mata'ya övgü!
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25 Eylül 2022 12:53
Juan Mata
Juan Mata
Galatasaray
Süper Lig'in ilk 7 haftasında iyi bir performans sergileyen Galatasaray, Adana Demirspor ile liderliği paylaşıyor. Sarı kırmızılılar, 8. haftada Adana ekibiyle liderlik maçına çıkacak.

Bu maç için hazırlıklarını sürdüren Aslan, milli arayı İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayarak değerlendirdi. Sarı kırmızılılar Barış Alper ve Icardi'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Icardi'nin Galatasaray formasıyla ilk golünü attığı karşılaşmada yeni transferlerden Juan Mata da ilk maçına çıktı.

İSPANYOLLARDAN BÜYÜK ÖVGÜ!

Uzun süre Premier Lig'de oynayan Juan Mata, transferin son günlerinde sürpriz bir şekilde Galatasaray'a transfer olmuştu. İspanyol basını, Mata'nın İstanbulspor maçındaki performansını yorumlarken övgü dolu sözler kullandı.

Mata'nın alışık olmadık şekilde 64 numara ile sahada mücadele ettiği kaydedilirken, İspanyol yıldızın attığı paslarla eski günlerinden esintiler sunduğu belirtildi.

Galatasaray'ın oyununu yönlendiren isim olduğu yazılan Mata'nın, fiziksel anlamda tam olarak hazır gözükmediğinin de altı çizildi. 

 
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