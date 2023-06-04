İspanya'da zafer Max Verstappen'in

Sezon 8. GP'si olan İspanya'da pole pozisyonundan başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen yarışı kazanmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İspanya'da zafer Max Verstappen'in
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04 Haziran 2023 17:40
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen rahat bir sürüş geçirerek yarışı 1. sırada bitirmeyi başardı. Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton 2. olurken yine bir Mercedes pilotu olan George Russell podyumun son basamağında kendine yer buldu.

BU SEZONKİ 5. GALİBİYET

Red Bull sürücüsü Max Verstappen bu sezon koşulan 7 yarışın 5'inde galibiyete uzandı ve Pilotlar şampiyonasında liderliğini sürdürdü.

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