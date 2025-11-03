İsmail Yüksek: 'Sevgilim gol atacağımı söyledi'

02 Kasım
Konyaspor-Samsunspor
1-3
02 Kasım
Beşiktaş-Fenerbahçe
2-3
02 Kasım
Young Boys-Basel
0-0
02 Kasım
FC Utrecht-NEC Nijmegen
1-0
02 Kasım
Bochum-Magdeburg
2-0
02 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
1-1
02 Kasım
Paderborn-Greuther Fürth
2-1
02 Kasım
Westerlo-Genk
0-1
02 Kasım
OH Leuven-Gent
4-0
02 Kasım
St.Truiden-Royal Antwerp
1-0
02 Kasım
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
2-1
02 Kasım
RB Salzburg-Ried
4-1
02 Kasım
Wolfsberger AC-WSG Tirol
0-0
02 Kasım
Rapid Wien-Sturm Graz
2-1
02 Kasım
Lugano-St. Gallen
1-0IPT
02 Kasım
FC Luzern-Grasshopper
6-0
02 Kasım
FC Groningen-FC Twente
1-1
02 Kasım
AVS Futebol SAD-Tondela
2-2
02 Kasım
Arouca-Moreirense
0-2
02 Kasım
FC Porto-Braga
0-038'
01 Kasım
Torpedo Moscow-PFC Sochi
0-0IPT
02 Kasım
FC Orenburg-PFC Sochi
3-1
02 Kasım
Baltika-FK Akhmat
2-0
02 Kasım
FC Krasnodar-S. Moskova
2-1
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
23:45
02 Kasım
Bari-Cesena
1-0
02 Kasım
Catanzaro-Venezia
2-1
02 Kasım
Modena-Juve Stabia
3-0
02 Kasım
Monza-Spezia
1-0
02 Kasım
S. Rotterdam-Alkmaar
0-1
02 Kasım
Heracles-PEC Zwolle
8-2
02 Kasım
Kayserispor-Kasımpaşa
3-2
02 Kasım
South Shields-Shrewsbury
1-3
02 Kasım
İstanbulspor-Pendikspor
0-0
02 Kasım
Manisa FK-Amed Sportif
0-3
02 Kasım
Boluspor-Bodrum FK
3-0
02 Kasım
Vanspor FK-Sakaryaspor
3-2
02 Kasım
FC Köln-Hamburger SV
4-1
02 Kasım
Wolfsburg-Hoffenheim
2-3
02 Kasım
West Ham United-Newcastle
3-1
02 Kasım
M.City-Bournemouth
3-1
02 Kasım
Levante-Celta Vigo
1-2
02 Kasım
Alaves-Espanyol
2-1
02 Kasım
Barcelona-Elche
3-1
02 Kasım
Real Betis-Mallorca
3-0DA
02 Kasım
Eastleigh-Walsall
0-3
02 Kasım
Brest-Lyon
0-066'
02 Kasım
Port Vale-Maldon & Tiptree
5-1
02 Kasım
Gainsborough-Accrington Stanley
1-2UZS
02 Kasım
Verona-Inter
1-2
02 Kasım
Fiorentina-Lecce
0-1
02 Kasım
Torino-Pisa
2-2
02 Kasım
Parma -Bologna
1-3
02 Kasım
AC Milan-Roma
1-061'
02 Kasım
Rennes-Strasbourg
4-1
02 Kasım
Lens-Lorient
3-0
02 Kasım
Lille-Angers
1-0
02 Kasım
Nantes-Metz
0-2
02 Kasım
Toulouse-Le Havre
0-0
02 Kasım
Sampdoria-Mantova
0-1

İsmail Yüksek: "Sevgilim gol atacağımı söyledi"

Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan İsmail Yüksek, galibiyetin ardından duygularını paylaştı.

02 Kasım 2025
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.
 
Maçın hemen ardından İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.
 
"2-0'DAN GERİ DÖNMEK BÜYÜK TAKIM İŞİDİR"
 
Maçtan önce kız arkadaşının gol atacağını söylediğini dile getiren İsmail, "Gerçekten çok mutluyum. Bu maçtan önce ailem, yakın arkadaşlarım, sevgilim gol atacağımı söyledi bu maçta. Bazı goller özeldir, özellikle derbide. Fenerbahçe için ilk golümü attım. Acayip mutluyum. 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir. Taraftarımıza yakışır mücadele ettik. Bizi inanılmaz desteklediler. Her dakika onların seslerini duyduk. Bize güç verdiler. Mükemmel bir mücadele, mükemmel hırs, mükemmel takım oyunu. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti bugün kutlayıp yarından itibaren Plzen maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
 
Armanın önemine dikkat çeken İsmail, "İsim fark etmez. Önemli olan formanın önündeki arma, sahadaki mücadele. Kim oynarsa oynasın Fenerbahçe'ye yakışır mücadele veriyor. Önemli olan Fenerbahçe!" dedi.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İsmail, "2-0'dan sonra mükemmel bir geri dönüş yapan Fenerbahçe vardı. Bu, olayın özeti bence. Çok iyi bir galibiyet, çok iyi istek ve hırs. Havanın özeti bu. Son ana kadar mücadele ettik. Her şey şu anda yolunda, çok şükür güzel bir galibiyet aldık. Önemli bir geri dönüş yaptık. İnşallah böyle devam edecek. Kendimi daha özgür, daha mutlu, daha hırslı hissediyorum. Daha çok çalışıp daha güzel performanslar göstereceğiz." diye konuştu.

Takım arkadaşlarıyla son ana kadar vazgeçmemeleri gerektiğini konuştuklarını aktaran milli oyuncu, şöyle devam etti:


"2-0 bizim için de beklemediğimiz bir başlangıçtı ama daha sonra güzel bir dönüş yaptık. Fenerbahçe'ye yakışır mücadele verdik, çok mutluyuz. Benim için de özel bir gol oldu. Haftalardan beri bu golü bekliyorum, 'gol gelecek hissediyorum' diyordum haftalardır. İnşallah kendi performansımı devam ettireceğim."

MOURINHO - TEDESCO

Maçta 2-0'dan dönüşü sağlayan gole imza atmanın da mutluluğunu yaşadığını anlatan İsmail, "Mourinho döneminde de çalışan, isteyen bir İsmail vardı. Tedesco hocamız geldikten sonra da aynı şekilde fark yok. Sadece daha çok inanmaya başlayan bir İsmail var. Sahada da bunu göstermeye çalışıyorum, hep göstereceğim süre bulduğum sürece. Şu an daha çok mutluyum, açık konuşmak gerekirse." değerlendirmesinde bulundu.

Rakip kaleye daha yakın oynamaktan memnun olduğunu anlatan İsmail, şunları kaydetti:

"Aslında alışık olduğum pozisyon şu an oynadığım pozisyon. Futbola 10 numarada başlamıştım. Uzun zamandır 8 numarada oynamıyordum, hocamız geldikten sonra beni o bölgede değerlendirmeye başladı. Alışık olduğum pozisyon. Kaleye yakın olmayı çok seviyorum, pozisyona girmeyi çok seviyorum. Mutluyum, o pozisyonda oynadığım için ama hocam beni nerede görevlendirirse o pozisyonunun gerekliliklerini saha içinde vermeye çalışıyorum. Gerekirse kalede bile çünkü ben kaleci olmayı da çok seviyorum. Nerede şans verirlerse orada son ana kadar mücadelemi veririm."

İsmail, sözlerini taraftara ilişkin, "İnanılmaz bir destek verdiler bize. 2-0 olduktan sonra onların sesi, bize itici güç oldu. İnanılmaz destek veriyorlar, bu desteği devam ettirsinler. İnşallah bizim için güzel şeyler olacak diye hissediyorum." ifadeleriyle tamamladı.

