İsmail Yüksek: 'Sevgilim gol atacağımı söyledi'

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.
Maçın hemen ardından İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.
"2-0'DAN GERİ DÖNMEK BÜYÜK TAKIM İŞİDİR"
Maçtan önce kız arkadaşının gol atacağını söylediğini dile getiren İsmail, "Gerçekten çok mutluyum. Bu maçtan önce ailem, yakın arkadaşlarım, sevgilim gol atacağımı söyledi bu maçta. Bazı goller özeldir, özellikle derbide. Fenerbahçe için ilk golümü attım. Acayip mutluyum. 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir. Taraftarımıza yakışır mücadele ettik. Bizi inanılmaz desteklediler. Her dakika onların seslerini duyduk. Bize güç verdiler. Mükemmel bir mücadele, mükemmel hırs, mükemmel takım oyunu. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti bugün kutlayıp yarından itibaren Plzen maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
Armanın önemine dikkat çeken İsmail, "İsim fark etmez. Önemli olan formanın önündeki arma, sahadaki mücadele. Kim oynarsa oynasın Fenerbahçe'ye yakışır mücadele veriyor. Önemli olan Fenerbahçe!" dedi.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İsmail, "2-0'dan sonra mükemmel bir geri dönüş yapan Fenerbahçe vardı. Bu, olayın özeti bence. Çok iyi bir galibiyet, çok iyi istek ve hırs. Havanın özeti bu. Son ana kadar mücadele ettik. Her şey şu anda yolunda, çok şükür güzel bir galibiyet aldık. Önemli bir geri dönüş yaptık. İnşallah böyle devam edecek. Kendimi daha özgür, daha mutlu, daha hırslı hissediyorum. Daha çok çalışıp daha güzel performanslar göstereceğiz." diye konuştu.
Takım arkadaşlarıyla son ana kadar vazgeçmemeleri gerektiğini konuştuklarını aktaran milli oyuncu, şöyle devam etti:
"2-0 bizim için de beklemediğimiz bir başlangıçtı ama daha sonra güzel bir dönüş yaptık. Fenerbahçe'ye yakışır mücadele verdik, çok mutluyuz. Benim için de özel bir gol oldu. Haftalardan beri bu golü bekliyorum, 'gol gelecek hissediyorum' diyordum haftalardır. İnşallah kendi performansımı devam ettireceğim."
MOURINHO - TEDESCO
Maçta 2-0'dan dönüşü sağlayan gole imza atmanın da mutluluğunu yaşadığını anlatan İsmail, "Mourinho döneminde de çalışan, isteyen bir İsmail vardı. Tedesco hocamız geldikten sonra da aynı şekilde fark yok. Sadece daha çok inanmaya başlayan bir İsmail var. Sahada da bunu göstermeye çalışıyorum, hep göstereceğim süre bulduğum sürece. Şu an daha çok mutluyum, açık konuşmak gerekirse." değerlendirmesinde bulundu.
Rakip kaleye daha yakın oynamaktan memnun olduğunu anlatan İsmail, şunları kaydetti:
"Aslında alışık olduğum pozisyon şu an oynadığım pozisyon. Futbola 10 numarada başlamıştım. Uzun zamandır 8 numarada oynamıyordum, hocamız geldikten sonra beni o bölgede değerlendirmeye başladı. Alışık olduğum pozisyon. Kaleye yakın olmayı çok seviyorum, pozisyona girmeyi çok seviyorum. Mutluyum, o pozisyonda oynadığım için ama hocam beni nerede görevlendirirse o pozisyonunun gerekliliklerini saha içinde vermeye çalışıyorum. Gerekirse kalede bile çünkü ben kaleci olmayı da çok seviyorum. Nerede şans verirlerse orada son ana kadar mücadelemi veririm."
İsmail, sözlerini taraftara ilişkin, "İnanılmaz bir destek verdiler bize. 2-0 olduktan sonra onların sesi, bize itici güç oldu. İnanılmaz destek veriyorlar, bu desteği devam ettirsinler. İnşallah bizim için güzel şeyler olacak diye hissediyorum." ifadeleriyle tamamladı.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İsmail, "2-0'dan sonra mükemmel bir geri dönüş yapan Fenerbahçe vardı. Bu, olayın özeti bence. Çok iyi bir galibiyet, çok iyi istek ve hırs. Havanın özeti bu. Son ana kadar mücadele ettik. Her şey şu anda yolunda, çok şükür güzel bir galibiyet aldık. Önemli bir geri dönüş yaptık. İnşallah böyle devam edecek. Kendimi daha özgür, daha mutlu, daha hırslı hissediyorum. Daha çok çalışıp daha güzel performanslar göstereceğiz." diye konuştu.
Takım arkadaşlarıyla son ana kadar vazgeçmemeleri gerektiğini konuştuklarını aktaran milli oyuncu, şöyle devam etti:
"2-0 bizim için de beklemediğimiz bir başlangıçtı ama daha sonra güzel bir dönüş yaptık. Fenerbahçe'ye yakışır mücadele verdik, çok mutluyuz. Benim için de özel bir gol oldu. Haftalardan beri bu golü bekliyorum, 'gol gelecek hissediyorum' diyordum haftalardır. İnşallah kendi performansımı devam ettireceğim."
MOURINHO - TEDESCO
Maçta 2-0'dan dönüşü sağlayan gole imza atmanın da mutluluğunu yaşadığını anlatan İsmail, "Mourinho döneminde de çalışan, isteyen bir İsmail vardı. Tedesco hocamız geldikten sonra da aynı şekilde fark yok. Sadece daha çok inanmaya başlayan bir İsmail var. Sahada da bunu göstermeye çalışıyorum, hep göstereceğim süre bulduğum sürece. Şu an daha çok mutluyum, açık konuşmak gerekirse." değerlendirmesinde bulundu.
Rakip kaleye daha yakın oynamaktan memnun olduğunu anlatan İsmail, şunları kaydetti:
"Aslında alışık olduğum pozisyon şu an oynadığım pozisyon. Futbola 10 numarada başlamıştım. Uzun zamandır 8 numarada oynamıyordum, hocamız geldikten sonra beni o bölgede değerlendirmeye başladı. Alışık olduğum pozisyon. Kaleye yakın olmayı çok seviyorum, pozisyona girmeyi çok seviyorum. Mutluyum, o pozisyonda oynadığım için ama hocam beni nerede görevlendirirse o pozisyonunun gerekliliklerini saha içinde vermeye çalışıyorum. Gerekirse kalede bile çünkü ben kaleci olmayı da çok seviyorum. Nerede şans verirlerse orada son ana kadar mücadelemi veririm."
İsmail, sözlerini taraftara ilişkin, "İnanılmaz bir destek verdiler bize. 2-0 olduktan sonra onların sesi, bize itici güç oldu. İnanılmaz destek veriyorlar, bu desteği devam ettirsinler. İnşallah bizim için güzel şeyler olacak diye hissediyorum." ifadeleriyle tamamladı.